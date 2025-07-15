Дюбуа кумедно спародіював Усика на даху автобуса: веселе відео з Лондона

Британський боксер продовжує намагатися провокувати Усика перед боєм-реваншем. Цього разу Дюбуа вирішив показати пародію на українця.

Вже у суботу, 19 липня, в Лондоні пройде бій за звання абсолютного чемпіона світу з боксу у надважкій вазі. У ринзі зійдуться Олександр Усик та Даніель Дюбуа, повідомляє 24 Канал.

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Що зробив Дюбуа?

Напередодні поєдинку Усик проїхав вулицями Лондона на даху автобуса. Під час поїздки українець потрапив у кумедну ситуацію, коли він ледь не врізався у гілку дерева.

Боксерська реакція врятувала Олександра. Після цього Дюбуа вирішив потролити українця через цей інцидент. Даніель також проїхався Лондоном на даху автобуса та спародіював рухи Усика, насмішивши фанатів.

Як Дюбуа пародіював Усика: дивитися відео

Нагадаємо, що Дюбуа є володарем пояса IBF, який раніше належав Усику. Після перемоги над Тайсоном Ф'юрі українець мав залишити цю нагороду вакантною заради бою-реваншу із британцем.

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Самому ж Олександру належать пояси WBA, WBC. WBO та IBO. Два роки тому Усик вже бився із Даніелем Дюбуа у Вроцлаві, де здобув перемогу нокаутом у дев'ятому раунді.