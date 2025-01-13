Легенда боксу зізнався, що його розчарувало в реванші Усик – Ф'юрі

Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі наприкінці 2024 року провели друге очне протистояння. В ньому українець захистив чемпіонські пояси, здобувши перемогу одноголосим рішенням суддів.

Цю подію досі обговорює вся боксерська спільнота. Своєю думкою щодо реваншу між зірками хевівейту поділився колишній абсолют Леннокс Льюїс, повідомляє 24 Канал із посиланням на The Stomping Ground.

Читайте також Джошуа звернувся до Усика на церемонії, де українця визнали найкращим боксером року

Чого не вистачило "Леву"

Британець розповів, що йому не сподобалося у другому поєдинку між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. За словами Льюїса, він очікував побачити більше яскравих моментів на ринзі, проте все одно залишився задоволений виступом супертяжів:

"Це був хороший поєдинок. Це був чудовий бій. Знаєте, це один із тих поєдинків, у яких ти чекаєш, що щось станеться. Якщо бути чесним, то в ньому сталося не так багато, як усі очікували, але це все одно був чудовий бій".

Цікаво. Раніше Льюїс розповів, як бився б з Усиком. За словами британця, він робив би ставку на аперкот.

Нагадаємо, що напередодні відбулася церемонія нагородження The Ring Awards 2024. На ній українського чемпіона оголосили найкращим боксером року. З цим рішенням не погодився Леннокс Льюїс.