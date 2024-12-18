Володар чемпіонських титулів у надважкій вазі за версіями WBA, WBO та IBO Олександр Усик взяв участь у відкритому тренуванні. Українець провів бій з тінню та потанцював під пісні Артема Пивоварова, пише 24 Канал.

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Комфортна зачіска для боксу та тренувань

Після відкритого тренування Усик поспілкувався з ведучою урочистого заходу. Вона поцікавилася, чому Олександр вирішив поголити голову, радикально змінивши імідж.

"Більш агресивний коли з волоссям чи без? Слухайте, волосся має пам'ять. Перший бій вже у минулому. Наразі я не є більш агресивним. Це комфортно для боксу та тренувань.

Я сумую за своїм волоссям. Але після цього волосся відросте і не буде проблем. Буду дивитися в дзеркало – з поверненням", – розповів Усик.

Усик відповів на питання про зачіску: дивіться відео

У четвер, 19 грудня, в рамках медіатижня відбудеться фінальна пресконференція за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика. Офіційний захід розпочнеться о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, що вечір боксу в Ер-Ріяді за участю Тайсона Ф'юрі та Олександра Усика відбудеться 21 грудня на Kingdom Arena. Вихід боксерів на ринг очікується після опівночі.