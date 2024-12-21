Сьогодні, 21 грудня, відбудеться реванш Усик – Ф'юрі в аравійському Ер-Ріяді на Kingdom Arena. На кону протистояння три головних титули – WBC, WBA та WBO, а також звання чемпіона світу у надважкій вазі.

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Ф'юрі програє Усику психологічно

Український коментатор Володимир Кобельков розповів, що психологи постійно працюють з Тайсоном Ф'юрі. Вони побоюються, що "Циганський король" може зірватись, повідомляє 24 канал з посиланням на "ПравдаТУТ Львів".

На питання про те, хто переможе у реванші Усик – Ф'юрі, Кобельков відповів словами українського чемпіона: "По-перше, не хто, а коли". Коментатор зазначив, що до першої половини дня переможе Олександр Усик.

Кобельков звернув увагу на те, як Тайсон Ф'юрі поводився перед попереднім поєдинком. Він намагався тиснути на Олександра, обзиваючи його, але цього разу у британця інша стратегія.

Я бачу роботу психологів, які тримають максимально, щоб він не зірвався. І все одно він не пробиває Усика. Але психологічно вже до поєдинку, я вам хочу сказати, Тайсон, як і минулого разу, трошки програє,

– наголосив Кобельков.

Нагадаємо, що раніше Володимир Кобельков розповідав про спроби тиску на Олександра Усика. Команда Тайсона Ф'юрі наполягає заборонити українському чемпіону цілувати хрест між раундами.

Зазначимо, що збірна України підтримала боксера перед реваншем з "Циганським королем". Гравці та тренер "синьо-жовтих", а також президент УАФ надіслали відеоповідомлення боксеру.