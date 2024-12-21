Боксери битимуться за три основні титули – WBC, WBO та WBA. Також переможець реваншу Усик – Ф'юрі отримає унікальний пояс, який присвячений історичній події.

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Збірна України з Усиком

Гравці та тренер збірної України, а також президент Української асоціації підтримали Олександра Усика напередодні запеклої битви проти Тайсона Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на УАФ.

Сашко, привіт. Тобі є повідомлення від збірної. Б'єш влучно, блокуєш впевнено, контратакуєш швидко, викладаєшся на максимум, завершуєш точно, не відступаєш, вражаєш стійкістю. Ми з тобою, ми з тобою. Саня, ти славний український козак. Твоя сила, витримка та дух надихають мільйони. Ти вже довів, що можеш досягти неможливого і я впевнений, що зробиш це знову. Вся Україна вболіває за тебе. До перемоги, друже!,

– йдеться у відео.

Збірна України підтримала Усика: дивіться відео

Зазначимо, що сьогодні команди обох боксерів провели процедуру вибору рукавичок, у яких Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг. Також вчора відбулось фінальне зважування спортсменів перед поєдинком.

Нагадаємо, що в Україні реванш Усик – Ф'юрі транслюватиме Megogo. Також на сайті 24 каналу буде онлайн-трансляція пекельної битви в Ер-Ріяді.