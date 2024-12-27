Українець знову здолав свого суперника, але цього разу одноголосим рішенням усіх суддів з рахунком 116:112. Справедливість такого результату оцінив колишній чемпіон світу Пол Маліньяджі, повідомляє 24 Канал із посиланням на Boxing Scene.

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Мальянджі впевнений, що Усик переміг в обох боях

Він вважає, що обидва поєдинки були дуже тактичними й жоден з них не є кандидатом на бій року. Попри це обидва бійці продемонстрували високий боксерський інтелект, а на перше місце вийшла фізична перевага Олександра Усика над опонентом:

"У другому бою обидва знову вразили, але саме Усик ефективніше тримав темп. Кожного разу, коли бій тактичний, важливо проаналізувати, під кого ведуть поєдинок обидва бійці. Навіть якщо ви диктуєте характер, це не означає, що ви домінуєте – але, в основному, вони боксували під ритм Усика, навіть якщо були моменти, коли Ф’юрі йшов вперед і намагався взяти контроль.

Але найбільший вплив мала робота ніг Усика. Ф’юрі вдалося кілька разів влучити правими ударами, але ритм Усика, його відчуття позиції та здатність боксувати, рухаючись вперед і назад, стали найпотужнішою зброєю. Також саме Усик найбільш ефективно завершив бій – до фінального гонга в Тайсона Ф’юрі залишилося зовсім мало сил".

Також американець прокоментував слова Тайсона Ф'юрі та його представників, які вважають, що "Циганського короля" пограбували. Він заявив, що результат суддів був справедливим, а британець насправді, розуміє, що програв обидва бої.

Тайсон заперечував проти трьох оцінок 116:112 на користь Усика. Я віддав сім раундів на користь Усика проти п’яти, і, попри те, що були дуже близькі раунди, вважаю, що 116:112 було більш точним відображенням бою, ніж 114:114. Хай там як, я не вірю, що Ф’юрі вважає, що він виграв у травні або цього разу,

– сказав Маліньяджі.

Нагадаємо, що схожу думку має ще один колишній чемпіон Майріс Брієдіс. Він також відзначив фізичну форму Олександра Усика, яка зробила різницю в реванші.