Віталій Миколенко разом з партнерами по Евертону взяли участь у опитуванні. Гравці "ірисок" голосували за переможця реваншу Усик – Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на пресслужбу клубу.

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Результат голосування серед гравців Евертона

На офіційній сторінці в інстаграм пресслужба Евертона опублікувала відео з передбаченнями гравців щодо реваншу Усик – Ф'юрі. Більшість гравців проголосували за українського чемпіона.

"Циганського короля" підтримали лише футболісти з британським громадянством. У підсумку Олександр Усик переміг Тайсона Ф'юрі з рахунком 6:4.

Зазначимо, що сьогодні 20 грудня відбулось зважування боксерів перед реваншем. Олександр Усик та Тайсон Ф'юр також провели фінальну битву поглядів, а український чемпіон зробив важливе нагадування світу.