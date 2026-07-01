Кабаєл вперше розповів, чому бій з Усиком не відбувся

Олександр Усик нещодавно ухвалив рішення відмовитися від усіх своїх чемпіонських поясів, зробивши їх вакантними. Цей крок викликав жваве обговорення, адже багато хто очікував, що українець проведе захист титулу WBC у поєдинку проти Агіта Кабаєла.

Німецький боксер відреагував на рішення Усика звільнити чемпіонські титули та зізнався, що сподівався отримати шанс провести бій з українцем. Про це він розповів в інтерв'ю ютуб-каналу Ring Magazine.

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Чому не відбувся бій Усик – Кабаєл?

За словами спортсмена, його команда вела переговори з представниками Усика щодо можливого поєдинку в Німеччині, однак сторони так і не змогли досягти домовленості.

Ми дуже багато говорили, але домовленості не було. Коли я побачив відео, то подумав, що це божевілля. Спершу мені здалося, що він завершує кар'єру, але потім він сказав, що проведе ще один бій,

– зазначив Кабаєл.

Він наголосив, що поважає рішення українця, хоча вважав би поєдинок із ним найкращим варіантом для себе.

Для мене було б краще битися з Усиком. Він найкращий боєць усіх часів і найкращий у нашому дивізіоні. Але маємо те, що маємо. Я дуже його поважаю,

– сказав боксер.

Кабаєл також підтвердив, що переговори з командою Усика, зокрема із Сергієм Лапіним, тривали після їхньої зустрічі на рингу в Єгипті, де сторони публічно висловлювали готовність організувати бій. На думку німця, рішення Усика пов'язане не з небажанням виходити на ринг проти нього, а з наближенням завершення кар'єри.

Йому 39 років, у нього величезна спадщина. Бій із Кабаєлом був би дуже важким. Це не легкі гроші, а важкі гроші. Думаю, він сказав собі: "Я переміг усі найбільші імена цієї епохи". Не думаю, що він уникає цього бою. Мені здається, він проведе ще один поєдинок і завершить кар'єру,

– заявив Кабаєл.

На завершення він припустив, що останнім суперником Усика може стати Джон Джонс або Деонтей Вайлдер.

Чому Усик ухвалив таке рішення?

Попри рішення звільнити чемпіонські пояси, він не завершує професійну кар'єру. Боксер планує провести ще один, прощальний поєдинок під назвою Last Dance ("Останній танець").

За його словами, головною причиною відмови від титулів є бажання не стримувати розвиток надважкого дивізіону та надати іншим претендентам можливість боротися за чемпіонські пояси.

Після звільнення титулу WBC новим повноцінним чемпіоном організації став Агіт Кабаєл.

Усик – Кабаєл: що було відомо про бій

Після травневої перемоги Усика над Ріко Верховеном WBC офіційно зобов'язала українця провести захист титулу проти обов'язкового претендента Кабаєла. Організація встановлювала дедлайн до 30 червня для підписання контракту на поєдинок. Тим часом німецький боксер активно викликав Усика на бій у соціальних мережах.