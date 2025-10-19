Феноменальна кар'єра Олександра Усика може отримати несподіване продовження. Абсолютному чемпіону запропонували провести бій на голих кулаках.

Один з найбільших промоушенів боїв на голих кулаках Bare Knuckle зробив пропозицію команді Олександра Усика. Український боксер може стати учасником одного з турнірів, пише 24 Канал з посиланням на Ready to Fight.

Читайте також Поводяться як поросята: Усик дорікнув українцям, які виїхали за кордон

Чи покине Усик бокс заради боїв на голих кулаках?

Генеральний директор промоушену Девід Тетро вже спілкувався з менеджером Усика Егісом Клімасом. Наразі між зацікавленими сторонами тривають перемовини.

"У нас були певні важливі розмови. Я дуже близький до Егіса Клімаса, який є менеджером Усика. Тому ми розмовляли з ним, і він є однією з наших головних цілей.

Ми ведемо переговори, тож подивимося. Нам доведеться допомогти йому подолати цей бар'єр при переході, і якщо ми це зробимо, то підберемо правильного суперника", – розповів гендиректор промоушену Bare Knuckle.

Цікаво, що суперником Усика може стати досить відомий боксер. Однак його ім'я тримається у таємниці.

Опонент? До цього мова ще не дійшла, але це буде людина, хто теж мав вплив у боксі. Ми ведемо перемовини, а якщо я назву прізвища – я все зіпсую,

– сказав Тетро у коментарі Boxing Social.

Зазначимо, що перед реваншем з Даніелем Дюбуа Олександр Усик завітав на турнір Bare Knuckle. Тоді українець категорично відмовився битися на голих кулаках.

Коли Усик повернеться на ринг?