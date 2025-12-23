Усик подарував Джошуа ексклюзивний годинник з бойової гільзи від українських воїнів

У ніч з 19 на 20 грудня Ентоні Джошуа повернувся на ринг після тривалої паузи. До бою з Джейком Полом його готувала команда Олександра Усика, яка тепер тренує й британця.

Між боксерами вже тривалий час існують дружні відносини, а сам Ей Джей неодноразово підтримував Україну під час повномасштабного вторгнення. Напередодні він отримав особливий подарунок від наших воїнів, як прояв поваги, повідомляє 24 Канал із посиланням на Оксану Гнатишин.

Читайте також Українські воїни на фронті ліквідували російського чемпіона світу з боксу

Що подарували Джошуа?

Перед поєдинком Олександр особисто вручив його Ентоні. Він передав унікальний годинник, який був виготовлений з гільзи бойового 105-мм артилерійського снаряда.

Його циферблат створений із гільзи, яку ефективно застосували по ворогу на Вовчанському напрямку. Сам аксесуар розробили майстри першої фабрики кастомізованих годинників AWARDER, яка відома своїми символічними роботами.

Особливу увагу привертає деталь на секундній стрілці. Вона зроблена у вигляді FPV-дрона, що є знаком подяки та поваги до воїнів-операторів БПЛА спецпідрозділу "Вовкулаки", які вже понад 18 місяців успішно нищать окупантів на Харківщині.

Це не просто аксесуар. Це символ часу війни, сили та незламності України,

– йдеться в повідомленні.

Як Усик вручив Джошуа ексклюзивний годинник: дивіться відео

Зазначимо. що це не єдиний символічний подарунок для Ей Джея. Також Усик презентував британцю вишиванку з зображенням козака та Героя України Олександра Мацієвського.

Довідка. Сам поєдинок Джошуа виграв у Пола нокаутом у шостому раунді. Він зламав блогеру щелепу й напередодні той переніс операцію й тепер перебуває на рідкій дієті.

А вже після перемоги британець відзначився також красивим жестом. Він розгорнув прапор України з логотипом українського спецпідрозділу.

Що відомо про кар'єру Джошуа?