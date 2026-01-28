Усик зіграв у футбол проти чемпіона світу з Німеччини: відео моментів із боксером
- Олександр Усик зіграв у футбол за житомирське Полісся.
- Боксер взяв участь в товариському матчі проти Ванкувер Вайткепс.
Олександр Усик тимчасово взяв паузу у боксерські кар'єрі. Свій останній бій українець провів у липні минулого року.
Наразі ж спортсмен готується до наступного поєдинку та займається улюбленими справами. Однією з таких є футбол, яким Усик захоплюється з дитинства, повідомляє 24 Канал.
Як Усик зіграв у футбол?
Вже довгий час Олександр підтримує житомирське Полісся, яке нині проходить тренувальні збори в Іспанії. Причиною є дружба із власником "вовків" Геннадієм Буткевичем.
Під час зборів клубу Усик вирішив доєднатися до житомирської команди та зіграв із нею у футбол. Полісся грало товариський матч проти команди Ванкувер Вайткепс, за яку виступає легендарний Томас Мюллер.
Усик зіграв за Полісся на зборах: дивитися відео
Зрештою боксер з'явився на полі на 75-й хвилині, замінивши нападника Миколу Гайдучика. Вихід Усика на поле фанати зустріли оваціями, а сам Олександр одразу увімкнувся у гру.
Нарізка моментів із Усиком: дивитися відео
Проте засмутити суперника з Канади боксер не зміг. Полісся у підсумку здобуло перемогу з рахунком 2:0 завдяки голам Назаренка та гуцуляка.
До слова, після матчу Усик зробив спільне фото із Мюллером, яке було викладене у соцмережах обох клубів. До слова, це не перша поява Усика на футбольному полі.
Олександр Усик зустрівся із Томасом Мюллером / фото ФК Полісся
У 2022 році Олександр вже грав за Полісся у матчі товариського турніру Winter Cup. Тоді Усик також провів 15 хвилин на полі у зустрічі проти рівненського Вереса.
Коли Усик вийде в ринг?
- У липні 2025 року Усик нокаутував Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу в боксі. На рахунку Олександра 24 перемоги у 24-х боях.
- Наступним суперником Олександра мав стати новозеландець Джозеф Паркер. Той був обов'язковим претендентом на пояс WBO, але несподівано втратив його в бою проти Фабіо Вордлі.
- У підсумку Усик відмовився до поєдинку проти Вордлі та добровільно звільнив пояс WBO на ого корить. Олександр вже обрав наступного суперника, яким має стати Деонтей Вайлдер.
- Очікується, що американець претендуватиме на звання чемпіона за версією WBC. Наразі сторони ведуть перемовини щодо організації поєдинку, який має пройти у травні або влітку 2026 року.