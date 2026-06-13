Несподівана "битва поглядів": Усик зустрівся з Трампом у Білому домі

Український боксер Олександр Усик зустрівся з президентом США Дональдом Трампом. Подія сталася просто у знаменитому Овальному кабінеті.

Що обговорювали спортсмен і політик – поки не відомо. 24 Канал зібрав, яка є інформація на цей момент.

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Що відомо про несподівану зустріч Усика і Трампа?

Чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик мав зустріч із президентом США Дональдом Трампом. Та відбулася у Білому домі, а саме в Овальному кабінеті, під час візиту боксера до Америки.

Подробиці розмови політика і спортсмена наразі не відомі. Втім, як і не відомі загалом причини поїздки Усика до Штатів.

Фото українського чемпіона з американським главою держави опублікувала в Х Марго Мартін, спеціальна помічниця Трампа та радниця з комунікацій. На знімку, дуже схоже, Усик і Трамп не тільки тиснуть один одному руки, а й імітують боксерський ритуал – битву поглядів.



Дональд Трамп та Олександр Усик в Овальному кабінеті / Фото MargoMartin47

Додамо, що Олександр Усик перед гостинами у Білому домі вже встиг відвідати Пентагон. З якого, що цікаво, довелося екстрено евакуюватися з цікавої причини.

Свій останній бій Усик провів у ніч проти 24 травня в єгипетському місті Гіза, технічним нокаутом здолавши нідерландського кікбоксера Ріко Верховена. Хто стане наступним суперником Олександра, точно ще не відомо.