Усик – Вайлдер: американець заявив про готовність повторити в бою те, що робив Мухаммед Алі
- Олександр Усик і Деонтей Вайлдер ведуть перемовини про можливий бій, але офіційно його ще не оголошено.
- Вайлдер вірить, що зможе перемогти українця та повторити успіх Мухаммеда Алі, бій може відбутися в першій половині 2026 року.
Олександр Усик востаннє виходив на ринг у липні. Він у битві за звання абсолютного чемпіона світу здолав Даніеля Дюбуа.
Після цього українець дотримувався інформаційної тиші, яку порушив вогняним анонсом про бажання побитися з Деонтеєм Вайлдером. Сторони вже ведуть активно перемовини й напередодні американець висловився про майбутню битву, повідомляє 24 Канал із посиланням на Brunch Boxing.
Що сказав Вайлдер про бій з Усиком?
Колишній чемпіон світу заявив про впевненість у своїх силах і вірить, що може завдати Усику першої поразки на профі-рингу. Він переконаний, що здатен здійснити апсет і здивувати боксерську спільноту, провівши паралель із легендарним Мухаммедом Алі.
Для мене це буде щось велике, і люди будуть шоковані. Коли Алі казав, що він сколихнув світ – він справді це зробив. Я теж сколихнув світ. І я зроблю це знову,
– заявив Вайлдер.
Зазначимо, що поки офіційно не було оголошено про цей бій. Проте інсайдер Ленс Пагмайр заявляв, що його мають провести в першій половині 2026 року, а найбільш ймовірними місцями битви є Лас-Вегас і Техас.
До слова. Напередодні "Бронзовий бомбардувальник" зізнався, що його наступним суперником мав стати Дерек Чісора. Вони вже досягнули домовленостей про всі деталі на 90%, після чого йому кинув виклик Усик і ця битва стала для нього пріоритетом.
Раніше Джозеф Паркер поділився очікуваннями від бою Усик – Вайлдер. Він вважає, що американець може здивувати чинного короля хевівейту, хоча фаворитом буде українець.
Що відомо про Деонтея Вайлдера?
Американський боксер є бронзовим призером Олімпіади-2008. У півфіналі він поступився італійцю Клементе Руссо, який на тих змаганнях у Пекіні на попередній стадії здолав також й Усика.
Після ОІ-2008 "Бронзовий бомбардувальник" розпочав професійну кар'єру та мав серію з 40 поспіль перемог. Вона перервалася у протистоянні з Тайсоном Ф'юрі, яке завершилося внічию.
Загалом провів на профі-рингу 49 поєдинків, у яких 44 рази ставав переможцем. Протягом п'яти років володів чемпіонським титулом WBC, за який і буде битися з Усиком.
Вважається одним з найкращих панчерів в історії боксу. Деонтей має один з найвищих відсотків дострокових перемог в історії – 97,73% (43 з 44 перемог нокаутом).