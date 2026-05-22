Коли відбудеться бій Усик – Верховен

Український чемпіон Олександр Усик повертається на ринг для грандіозного захисту титулів у поєдинку проти Ріко Верховена. Шанувальники боксу вже рахують години до початку неймовірного шоу.

Очікування вболівальників нарешті завершилися, адже дата та місце проведення мегафайту відомі. Поєдинок в Єгипті обіцяє стати унікальним видовищем, яке поєднає сучасний спорт та стародавню історію, передає 24 Канал.

Коли відбудеться бій Олександра Усика?

Поєдинок Олександра Усика та Ріко Верховена відбудеться вже цієї суботи, 23 травня. Головне спортивне шоу вечора розпочнеться о 20:00 за київським часом, а вихід боксерів на ринг очікується о 00:48 (у ніч на 24 травня).

Суперважковаговики змагатимуться у Єгипті на унікальній арені просто неба на тлі легендарних Пірамід Гізи.

Глобальним власником телевізійних прав виступає компанія DAZN. Перегляд на їхній фірмовій платформі потребуватиме оплати за принципом pay-per-view.

Українським транслятором бою буде платформа Київстар ТБ. Подивитися бій Усик – Верховен зможуть власники підписки Преміум HD, яка коштує 200 гривень на місяць. Для перегляду ОТТ-платформа створила окремий телеканал.

Що говорили боксери перед боєм?

Спортсмени висловили взаємну повагу. Ріко Верховен зазначив, що він відчуває у собі впевненість у здатності перемогти Усика. Нідерландець дещо здивував методом, яким хоче здолати Усика – рішенням суддів.

Українець був простішим у судженнях щодо ключів до успіху. Він не став називати кількість раундів, за яку б хотів здолати претендента на пояс WBC та додав, що повний бій не стане для нього проблемою. Також Усик висловив повагу до противника.

Букмекери ж вважають українця беззаперечним фаворитом протистояння.

Переконаний у перемозі Усика і легендарний тренер з боксу Дмитро Сосновський. Екснаставник збірної України заявив, що Верховен ще до поєдинку виглядав переляканим.