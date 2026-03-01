Ф'юрі пішов проти Усика: відомий англієць готуватиме Верховена до бою проти українця

Українець Олександр Усик оголосив дату свого наступного бою. Вже у травні цього року боксер повернеться у ринг на бій в Єгипті.

Олександр вирішив не виходити на ринг проти топ-боксерів та обрав більш медійного суперника. Ним став нідерландець Ріко Верховен, який прославився у кікбоксингу, повідомляє The Ring.

Хто готуватиме Верховена?

Зустріч має пройти 23 травня у єгипетській Гізі. де розташовані відомі піраміди. Стали відомі подробиці підготовки Верховена до бою із українцем.

Готувати Ріко до поєдинку буде відомим тренер Пітер Ф'юрі, який є дядьком знаменитого боксера Тайсона Ф'юрі. Спеціаліст свого часу працював у штабі племінника.

Саме він готував Тайсона до переможного бою із Володимира Кличка у 2015 році. Також відомо, що Пітер раніше вже співпрацював із Верховеном в промоушні Glory в кікбоксингу.

Відзначимо, що Ріко виграв 66 з 76-ти боїв у кікбоксингу. Після цього нідерландець провів один поєдинок в ММА та один – у професійному боксі. Обидві зустрічі Верховен виграв.

Що відомо про кар'єру Усика?