Усик – Верховен: скільки коштують квитки на бій та де купити

Олександр Усик зустрінеться у бою з нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном 23 квітня в Єгипті. Це стане першим поєдинком українського спортсмена у цьому році.

Підготовка до бою вже розпочалася. Квитки на поєдинок вже можна придбати, повідомляє Ring Magazine.

Скільки коштують квитки на бій Усика з Верховеном?

Боксерський вечір Glory in Giza відбудеться біля Піраміди Гізи, а квитки на нього коштують від 2 100 до 5 800 єгипетських фунтів (приблизно 1 900 – 4 750 гривень).

Головною подією стане поєдинок Усик – Верховен, у якому на кону стоятимуть титули The Ring та WBC у надважкій вазі, якими володіє український чемпіон.

Ціна на квитки поєдинку Усик – Верховен

Які очікування від бою Усика проти Верховена?

Раніше колишній тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський у коментарі 24 Каналу оцінив шанси Ріко Верховена в ринзі проти Усика. Фахівець наголосив, що оскільки бій проходитиме за правилами боксу, нідерландець втратить свою головну перевагу – удари ногами, що робить протистояння кікбоксера та боксера спортивно нерівним.

Сосновський підкреслив, що Усик уже довів статус найкращого боксера світу, здолавши Тайсона Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа. На думку тренера, на нинішньому етапі кар'єри українець має повне право обирати найбільш фінансово вигідні поєдинки, навіть якщо вони мають більше розважальний, ніж спортивний характер.

Що відомо про поєдинок Усика?

За інформацією BBC Sport, для Усика це буде перший вихід на ринг після перемоги над Даніелем Дюбуа в липні 2025 року.

Український боксер пояснив свій вибір суперника прагненням самостійно обрати бій – його опонентом стане 37-річний нідерландець, який понад 12 років домінував у кікбоксингу в промоції Glory. При цьому боксерський досвід суперника обмежується лише одним професійним поєдинком у 2014 році, завершеним нокаутом на його користь.

В Україні бій транслюватиме Київстар ТБ, а міжнародну аудиторію охоплюватиме стрімінговий сервіс DAZN.

