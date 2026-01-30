Жорстка реакція чемпіона: Усик відповів на закиди про вік
- Олександр Усик відреагував на критику про свій вік, зазначивши, що його молодші спаринг-партнери здивовані його інтенсивністю тренувань.
- Усик планує бої з Деонтейем Вайлдером та, можливо, третій бій з Тайсоном Ф’юрі у 2026 році, ведуться переговори щодо цих поєдинків.
Український чемпіон світу з боксу Олександр Усик зіткнувся з ейджизмом. Супертяж жорстко відреагував на коментарі про свій вік після участі в матчі за Полісся.
Олександр Усик зазнав критики щодо свого віку та зниження фізичних можливостей під час тренувального збору Полісся в Іспанії. У коментарі для власного ютуб-каналу боксер розповів, що регулярно чує закиди про те, що "йому вже 39 років" і "молоді наближаються".
Як відреагував Усик?
Боксер зауважив, що його значно молодші спаринг-партнери часто здивовані інтенсивністю тренувань та силою ударів.
На критику супертяж відповів у притаманній йому манері:
Усе, що говорять за вашою спиною, чує тільки ваша…,
– різко відрізав Усик.
Що відомо про плани Усика на 2026 рік?
- Олександр Усик останній раз виходив на ринг 19 липня 2025 року, здобувши перемогу над Деніелем Дюбуа й втретє ставши абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі.
- Український боксер неодноразово висловлював бажання провести бій із колишнім чемпіоном WBC Деонтейем Вайлдером. Ця зустріч розглядається як один з головних варіантів для 2026 року, і переговори щодо організації поєдинку активно ведуться.
- Іншою яскравою можливістю, за інформацією ESPN, є третій бій із британцем Тайсоном Ф’юрі. І хоча сторони ще не досягли остаточної угоди, серія з двох перемог Усика над Ф’юрі спричинила чутки про потенційну трилогію у 2026 році.
- За словами експертів, Усик має ще кілька боїв у планах на найближчі роки, і його команда працює над тим, щоб підібрати максимально яскраві та спортивно змістовні поєдинки.