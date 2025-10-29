"Він жорсткий": британський боксер зробив відвертий прогноз на бій Усик – Вордлі

У суботу, 25 жовтня, у Лондоні відбувся вечір боксу, головною подією якого став поєдинок між Фабіо Вордлі та Джозефом Паркером. На кону, окрім тимчасового чемпіонського пояса, стояв статус обов'язкового претендента на бій з Олександром Усиком.

У ньому несподівано перемогу здобув британець, який вважався аутсайдером. Своєю думкою щодо майбутнього його протистояння з українським абсолютом поділився Дейв Аллен, повідомляє 24 Канал із посиланням на Seconds Out.

Усик – Вордлі: кому Аллен прогнозує перемогу?

Британський супертяж віддав належне земляку, який без аматорської школи пройшов шлях від ноунейма до одного з найкращих бійців дивізіону. Попри це, він скептично оцінив шанси Фабіо Вордлі на перемогу в поєдинку проти Олександра Усика.

"Чесно кажучи, не можна скидати цю людину з рахунків. Вордлі в хорошій формі, він жорсткий, у нього важкий удар. Тому не можна ставити на ньому хрест. Але чи уявляю я його перемогу над Усиком?

Не особливо. Не можу уявити, що він до нього наблизиться. Утім, я був упевнений, що Паркер його переможе. Я повинен визнати свою помилку. Я був дуже неправий. Вордлі постійно стає кращим", – сказав Аллен.

До слова. Напередодні про потенційний бій Усик – Вордлі висловився Тайсон Ф'юрі. Він відзначив нокаутуючу силу свого земляка.

Зазначимо, що раніше Дерек Чісора, який бився з Олександром Усиком, в інтерв'ю The Sun Sport поділився прогнозом на поєдинок українця проти Фабіо Вордлі. Британець на 100% переконаний у перемозі чинного абсолюта.

Якщо Вордлі вийде в ринг проти Олександра Усика, Фабіо не протримається й трьох раундів – його розіб’ють вщент. Кажу це тому, що добре знаю Олександра та його стиль бою,

– заявив Чісора.

Що відомо про Фабіо Вордлі?