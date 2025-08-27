Олександр Усик разом зі своєю дружиною Катериною напередодні організували благодійну вечерю. Метою цього заходу став збір коштів на допомогу дітям, які залишилися без батьків через війну.

Цю подію відвідало багато українських зірок. Серед них було чимало співаків і співачок, які виконували свої хіти, повідомляє 24 Канал.

Як Усик запалив на сцені під виступ Дорофєєвої?

Зокрема, у заході взяла участь одна з найпопулярніших українських артисток Надя Дорофєєва. Вона традиційно запалила на сцені, але під час її виступу головною зіркою несподівано стала інша людина.

Увагу на себе перетягнув Олександр Усик. Абсолютний чемпіон світу з боксу увірвався на сцену під пісню "Смак-печаль" і продемонстрував, що має неабиякі танцювальні здібності, які підкорили присутніх.

Усик ефектно станцював під пісню Дорофєєвої: дивіться відео

До слова. Саме Надя Дорофєєва виконувала гімн України перед останнім боєм Олександра Усика, який відбувся 19 липня. Тоді наш боксер у Лондоні переміг Даніеля Дюбуа та втретє став абсолютним чемпіоном світу.

Нагадаємо, що на цьому благодійному вечорі Олександр Усик також продемонстрував свої вокальні здібності. Він зі сцени заспівав дуетом разом з Іво Бобулом.