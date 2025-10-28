Тріо українців врятувало Жирону від ганьби у Кубку Іспанії: відео голів Ваната і Циганкова
- Українські футболісти Ванат і Циганков забили вирішальні голи, що допомогли Жироні перемогти Констансію з рахунком 3:2 у Кубку Іспанії.
- Владислав Крапивцов, Віктор Циганков і Владислав Ванат зіграли важливі ролі у матчі, забезпечивши Жироні вихід до 1/32 фіналу Кубка Іспанії.
У вівторок, 28 жовтня, в Іспанії відбулися матчі 1/64 фіналу Кубка країни. В одному з поєдинків Жирона на виїзді зустрічалася з Констансією.
На матч проти представника п'ятого дивізіону Іспанії в основі Жирони вийшов голкіпер молодіжної збірної України Владислав Крапивцов. А от Владислав Ванат та Віктор Циганков розпочали гру на лаві запасних, пише 24 Канал.
Як забивали за Жирону Ванат і Циганков?
У першому таймі команда Мічела вийшла вперед завдяки голу Стуані. На перерву суперники пішли за рахунку 1:0 на користь каталонців.
У другій половині зустрічі на полі з'явилися Віктор Циганков (58 хвилина) та Владислав Ванат (75 хвилина). На 77-й хвилині зустрічі господарі зрівняли рахунок та перевели гру в овертайм.
Рятувати Жирону від неприємностей взявся дует українців Ванат – Циганков. Спочатку Віктор скористався пасом Владислава та у боротьбі з двома захисниками пробив повз голкіпера.
Третій м'яч у ворота Констансії забив Ванат. Нападник отримав пас від партнера по команді, пронісся лівим флангом та пробив над воротарем. На останній хвилині господарі скоротили розрив у рахунку, але це вже не вплинуло на кінцевий результат.
Жирона здобула перемогу з рахунком 3:2 та вийшла до 1/32 фіналу Кубка Іспанії.
Констансія – Жирона 2:3
Голи: Сосіас, 77, Гарсія, 120 – Стуані, 39, Циганков, 103, Ванат, 108
Відео голів Циганкова і Ваната
Статистика українців у Жироні
- Голкіпер Владислав Крапивцов став гравцем Жирони на початку 2025 року. У нинішньому сезоні українець зіграв три матчі, у яких пропустив 8 голів. Загалом на рахунку Владислава п'ять поєдинків у біло-червоній футболці.
- Віктор Циганков вже старожил Жирони серед українців. Вихованець Динамо виступає в Іспанії з 2023 року. У сезоні-2025/26 Віктор через травму багато пропустив. Поки він зіграв 5 матчів, у яких забив 1 гол і віддав 1 асист. За даними Transfermarkt, на рахунку вінгера загалом 90 поєдинків за "жиронців" (14 голів + 19 асистів).
- Владислав Ванат приєднався до Жирони 1 вересня 2025 року. На рахунку нападника 3 голи та 1 асист у 8 матчах за іспанську команду. Свій дебютний м'яч за Жирону українець забив у першому ж поєдинку.