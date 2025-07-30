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Sport News 24 Футбол Ванат забив ювілейний гол за Динамо й увірвався у топ-30 бомбардирів "біло-синіх": хто лідер
30 липня, 13:55
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Ванат забив ювілейний гол за Динамо й увірвався у топ-30 бомбардирів "біло-синіх": хто лідер

Денис Іваненко
Основні тези
  • Владислав Ванат забив свій ювілейний 50-й гол за Динамо у матчі проти Хамрун Спартанс, піднявшись у топ-30 бомбардирів клубу.
  • Тепер Ванат випереджає Йожефа Сабо в рейтингу бомбардирів, а наразі більше за нього серед чинних гравців забили лише Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський.

У вівторок, 29 липня, київське Динамо провело матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. У ньому "біло-сині" зустрічалися з мальтійським Хамрун Спартанс.

Підопічні Олександра Шовковського здобули перемогу з рахунком 3:0 і спокійно пройшли у наступний раунд відбору. Цей поєдинок став особливим для форварда збірної України Владислава Ваната, повідомляє 24 Канал.

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Чому матч проти мальтійців став визначним для Ваната?

Він забив перший гол киян у матчі. Це взяття воріт стало ювілейним 50-м для нападника у складі Динамо.

Завдяки цьому Владислав Ванат піднявся у рейтингу найкращих бомбардирів в історії "біло-синіх". Він випередив легенду киян Йожефа Сабо.

Форвард став лише 30-м гравцем, кому підкорювалася позначка у півсотні голів. Наразі лише двоє чинних гравців киян забивали більше – Андрій Ярмоленко та Віталій Буяльський. 

Найкращі бомбардири в історії Динамо

  1.  Олег Блохін – 265 голів
  2. Сергій Ребров – 163
  3. Андрій Ярмоленко – 157
  4. Максим Шацьких – 141
  5. Андрій Шевченко – 124
  6. Олег Гусєв – 96
  7. Віктор Циганков – 94
  8. Артем Мілевський – 87
  9. Віктор Каневський – 85
  10. Леонід Буряк – 82

  • 12. Віталій Буяльський – 81
  • 30. Владислав Ванат – 50

До слова. Свій наступний поєдинок київське Динамо зіграє 2 серпня на виїзді проти Вереса. Гра розпочнеться о 15:30.

Нагадаємо, що після матчу з Хамрун Спартанс Олександр Шовковський прокоментував виступ своїх підопічних. Він розповів, чим був незадоволений, попри розгромну перемогу.