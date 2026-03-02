Лідер збірної України Владислав Ванат забив дев'ятий гол в чемпіонаті Іспанії: як зіграла Жирона

В чемпіонаті Іспанії 2025 – 2026 відбулись матчі 26 туру. Увага українців була прикута до матчу за участі Жирони, де виступають троє українців.

Команда Мічела приймала одного з претендентів на єврокубки Сельту. Вже традиційно у старті Жирони вийшли Владислав Ванат та Віктор Циганков, повідомляє 24 Канал.

Як Ванат забив Сельті?

Перший сильно розпочав у 2026 році, оформивши 5 голів та один асист у дев'яти матчах. На щастя, у грі проти Сельти Владислав продовжи свою феєрію.

Вже в середині першого тайму Жирона вдало розіграла кутовий. Вітсель скинув головою на Ваната, який впритул розстріляв ворота Сельти.

Ванат відзначився у матчі проти Сельти: дивитися відео

Для українця це вже дев'ятий гол у чемпіонаті Іспанії в цьому сезоні. На жаль, Жироні не вдалось втримати перемогу над гостями з Віго, адже у другому таймі Хутгла встановив паритет.

А ближче до завершення матчу Вітор Рейс оформив автогол та подарував Сельті перемогу (1:2). Циганков відіграв весь матч, тоді як Ванат був замінений на 73-й хвилині. каталонський клуб посідає 12 місце в чемпіонаті.

Як Ванат та Циганков проводять сезон?