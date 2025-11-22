Своєю думкою щодо цього поділився легенда динамівців Максим Шацьких. Він розповів, чи вважає справедливою критику на адресу головного тренера киян, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sport-express.

Що сказав Шацьких про Шовковського?

Узбецький спеціаліст заявив, що наставник чинного чемпіона УПЛ несправедливо отримує так багато негативних відгуків. На його думку, часто вони бувають занадто різкими.

Ти не можеш бути для всіх хорошим. Коли Динамо виграло чемпіонат, то Шовковського на руках носили, а зараз дві безглузді осічки – і його одразу починають знищувати. Так, я розумію, що Динамо суперклуб, але ж не можна так різко. Можливо, такі коментарі залишають ті, хто його ніколи недолюблював чи ще щось,

– сказав Шацьких.

Також експерт додав, що не варто звертати на все увагу, адже так можна з глузду з'їхати. Окремо він поділився своєю думкою щодо того, чи варто звільняти Шовковського найближчим часом.

Він вважає, що чинний тренер має продовжувати працювати. За словами Шацьких, до зимової паузи він точно залишиться, а потім уже керівництво прийматиме рішення.

"Нині немає сенсу приймати кардинальні рішення. Якби не було гри, і команда грала беззубо, то це інша справа, але ж цього немає. Хлопці виходять, стараються, але десь фарт не на їхньому боці, плюс важка логістика, відновлення після єврокубків як такого немає. Приїхали, навіть потренуватися нормально не встигли, а вже наступна гра. Втома накопичується", – зазначив екснападник киян.

До слова. Останнім місцем роботи Шацьких був Андіжан. Він очолював його з 13 травня, але 18 листопада пресслужба узбецького клубу оголосила, що сторони вирішили припинити співпрацю.

Зазначимо, що свій наступний матч Динамо проведе 22 листопада проти Колоса у межах 13 туру УПЛ. Стартовий свисток має пролунати о 15:30.

