Дворазова паралімпійська чемпіонка з нетерпінням очікує на візит до Кремля. Вона відкрито зізналася, що пишається можливістю зустрітися з Путіним.

Варвара Ворончіхіна розповіла про хвилювання перед майбутньою зустріччю з президентом Росії. Гірськолижниця зазначила, що прийом у кремлівського диктатора викликає у неї справжню гордість, інформує ТАСС.

Що сказала Ворончіхіна?

У коментарі російським пропагандистським ЗМІ спортсменка пригадала попередні зустрічі з кремлівським диктатором, підкресливши їхню урочистість і значущість.

Це дуже хвилюючий момент. Після чемпіонату світу в нас уже була така зустріч, це було приємно, а ще й у таких гарних місцях ці зустрічі відбуваються, так урочисто. Тому, звичайно, ми дуже вдячні і горді, що можемо брати участь у такому заході,

– сказала Ворончихіна.

Заява пролунала на тлі інформації, що у Кремлі можуть організувати нову зустріч із паралімпійцями після завершення Ігор.

Політика знову в центрі спорту

Слова Ворончихіної – не єдиний випадок політизації Паралімпіади-2026. Раніше російські спортсмени вже відзначалися подібними діями.

Зокрема, лижник Іван Голубков після перемоги присвятив свою золоту медаль Володимиру Путіну, що викликало хвилю критики у спортивному світі.

На тлі цього міжнародна спільнота дедалі частіше говорить про порушення принципу нейтральності спорту. Допуск російських атлетів до змагань і їхні політичні заяви продовжують провокувати гучні суперечки та протести під час Ігор.

