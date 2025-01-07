"Бокс його вже дістав": топовий український боксер оцінив, чи варто Ломаченку йти на пенсію

Боксерське майбутнє Василя Ломаченка продовжує бути у підвішеному стані. У боксерській спільноті розділились на два табори щодо того, чи варто українському боксеру продовжувати кар'єру. .

Востаннє Василь Ломаченко виходив у ринг 12 травня 2024-го року, коли побився із колишнім абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Джорджем Камбососом з Австралії. Після того українець отримав виклик на бій від Джервонти Девіса.

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Богачук прокоментував майбутнє Ломаченка

Але Ломаченко відмовився від поєдинку та більше не виходив у ринг минулого року. Наприкінці 2024 року з'явилась інформація, що бій Ломаченко – Девіс зірвався через травму спини в українця. На Василя чекає повторне медичне обстеження, яке дозволить ухвалити остаточне рішення щодо майбутньої кар'єри Ломаченка.

Обов'язковий претендент на титул чемпіона світу за версією WBC Сергій Богачук поділився своєю думкою щодо майбутнього свого зіркового земляка, інформує 24 Канал з посиланням на Спорт-Експрес Україна.

Чи час Ломаченку завершувати кар'єру? Думаю, що так. Але вважаю, що він відпочине і ще повернеться. Тут така ситуація, що я не знаю його проблему, психологічну частину. Чемпіоном світу він навряд чи вже стане. Думаю, що бокс його вже дістав, набрид. Він стільки у цьому виді спорту, такий обсяг роботи проводити стільки років. Звісно, що у нього вже є проблеми зі здоров’ям, організм дає сигнал, що вже досить і треба відпочити,

– сказав Богачук.

Довідка. Сергій Богачук побився в андеркарді реваншу Усик – Ф'юрі в Ер-Ріяді 21 грудня. Українець переміг британця Ішмаеля Девіса технічним нокаутом. Завдяки цій звитязі українець став обов'язковим претендентом на титул WBC у своїй ваговій категорії, яким зараз володіє Себастьян Фундора.

Відзначимо, що за спиною Ломаченка вже 21 проведений бій на профі-рингу, у яких він здобув 18 перемог (12 – нокаутом), а також зазнав 3-х поразок. У попередньому поєдинку проти Камбососа Василь здобув вакантний титул чемпіона світу IBF у легкій вазі.