Пішов із життя легендарний український бомбардир

Василь Мартиненко увійшов в історію як один із найкращих бомбардирів другої ліги чемпіонату УРСР. Його ім’я згадують як приклад відданості грі та неймовірної результативності на полі.

На 69‑му році життя після важкої хвороби помер відомий український футболіст Василь Мартиненко. Про це повідомили у Закарпатській асоціації футболу, висловивши щирі співчуття рідним і близьким легенди.

Дивіться також У Грузії знайшли мертвим колишнього форварда Дніпра

Чим запам’ятався Василь Мартиненко?

Кар’єра футболіста розпочалася у 1977 році в сімферопольській Таврії, де він дебютував на професійному рівні. Після цього виступав за севастопольську Атлантику та львівський СКА Карпати.

Однак найбільш яскраві сторінки його спортивної біографії пов'язані з ужгородським Закарпаттям.

За Закарпаття Мартиненко провів вісім сезонів, п’ять разів ставав найкращим бомбардиром команди в чемпіонаті. Загалом у своїй кар’єрі футболіст провів 617 матчів та забив 183 голи за різні клуби.

У семи чемпіонатах УРСР забивав найбільшу кількість голів за ужгородську команду. Посідає четверте місце у "Клубі Євгена Дерев’яги" – списку найрезультативніших гравців чемпіонату УРСР (у межах другої ліги)

Мартиненко також виступав у чемпіонаті Угорщини, захищаючи кольори клубів Хатван і Бакталоротаза, а завершив ігрову кар’єру у складі Закарпаття в середині 1990‑х.

Після завершення виступів на професійному рівні він працював дитячим тренером та грав за команди ветеранів, продовжуючи вкладати свій досвід у розвиток футболу.

Втрати для українського футболу