В Мексиці скасували футбольні матчі через масові заворушення після вбивства наркобарона
- У Мексиці скасували футбольні матчі через масові заворушення.
- Причиною для протестів стало вбивство наркобарона "Ель Менчо".
Мексику охопили масові протести через гучний політичний скандал. Головною подією країни останніх днів стало вбивство відомого злочинця "Ель Менчо".
У понеділок, 23 лютого, міністерство оборони Мексики повідомило про ліквідацію Немесіо Осегеру Сервантеса на прізвисько "Ель Менчо". Він був головою найбільш впливового наркокартелю країни "Нове покоління Халіско", йдеться у повідомленні BBC.
До теми "Моя порада – уникайте США": експрезидент ФІФА закликав до бойкоту ЧС-2026 через політику Трампа
Що сталось у Мексиці?
Злочинець загинув після боїв із правоохоронцями у місті Тапальпа (штат Халіско). Такі події викликали масові протести у кількох регіоніах країни, що позначилось і на футболі.
Один із матчів другого дивізіону чемпіонату Мексики був скасований. Мова про гру між Тапатіо та Тласкалою, яка мала проти 22 лютого як раз у Тапальпі.
Окрім цього, на невизначений термін перенесений матч Чівас – Америка у жіночому чемпіонаті Мексики, повідомляє AS. Також у Мексиці зупинили футбольний матч через перестрілку.
Наразі ж картель оголосив війну мексиканським правоохоронцям. Організація навіть обіцяє грошову винагороду всім, хто вбиватиме представників поліції. Крім того, прибічники "Ель-Менчо" влаштовують мітинги, блокують дороги та підпалюють різні об'єкти інфраструктури.
Як Мексика прийматиме ЧС-2026?
- Нагадаємо, що влітку країна прийматиме матчі чемпіонату світу-2026. У Мексиці мають пройти 13 зустрічей Мундіалю, в тому числі й матч-відкриття турніру між країною-господаркою та ПАР.
- Містами-господарками з боку Мексики будуть Мехіко, Гвадалахара та Монтеррей. Крім того, у березні у Гвадалахарі мають пройти матчі міжконтинентального плей-оф за путівки на ЧС-2026.
- Цікаво, що свій перший матч на чемпіонаті світу збірна України може провести саме у Мексиці. Монтеррей прийме зустріч між переможцем плей-оф В зони УЄФА та Тунісом.
- Для виходу на Мундіаль підопічним Реброва треба пройти Швецію, а також потім перемогти Польщу або Албанію. Ігри пройдуть 26 та 31 березня відповідно.