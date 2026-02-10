Столичний Вест Гем прийматиме одну з найкращих команд ліги Манчестер Юнайтед. Зустріч розпочнеться 10 лютого о 22:15 за київським часом, повідомляє 24 Канал.

До теми Ліверпуль підписав гравця з російським корінням, який хизується "триколором"

Що із Вест Гемом?

Лондонці нині б'ються за виживання в АПЛ. Команда розпочинала сезон із Гремом Поттером, але коуча доволі швидко звільнили після провального старту.

Рятувати "молотобійців" довірили досвідченому Нуну Ешпіріту Санту. Поки що у португальця виходить не надто вдало, адже Вест Гем перебуває в зоні вильоту.

Наразі клуб йде 18-им в таблиці чемпіонату Англії, відстаючи від рятівної зони на три бали. Правда, останнім часом справи у Вест Гема покращились, адже лондонці виграли 3 з 4-х останніх матчів АПЛ.

Прогноз букмекера

На сайті betking опублікували коефіцієнти на матч АПЛ. Перемога Манчестер Юнайтед – 1,76, нічия – 4,50, успіх Вест Гема – 4,00. На "тотал більше 2,5" виставлений коефіцієнт 1,54, тоді як на ТМ2,5 – 2,42. Вірогідність того, що заб'ють обидва клуби, становить 1,57.

*Коефіцієнти подані станом на 15:25 09.02.2026

Як Манчестер Юнайтед набрав ходу?

У свою чергу Манчестер Юнайтед нині набрав шаленуходу. Після звільнення Рубена Аморіма клуб призначив коучем Майкла Карріка, який виграв вже чотири матчі АПЛ поспіль.

Особливо круто, що в цій серії були перемоги над лідерами АПЛ Арсеналом та Манчестер Сіті, а також міцним Тоттенхемом. Ця серія дозволила манкуніанцям закріпитися на четвертому місці.

Чи завершиться флешмоб Френка Ілетта?

Крім того, бій проти Вест Гема матиме важливе значення для популярного фана МЮ Френка Ілетта. Цей блогер більше року тому започаткував крутий флешмоб.

Френк пообіцяв не стригти волосся на голові, поки Манчестер Юнайтед не виграє п'ять матчів поспіль. Вже більше року манкуніанці не можуть цього зробити.

Проте перемога над "молотобійцями" закриє нарешті серію Юнайтед та дозвлить Ілетту нарешті позбавитися шевелюри. Після завершення челенджу фанат планує віддати волосся фонду "Маленька принцеса", який допомогає дітям з облисінням через онкозахворювання.