Вони поступилися Франції (0:2) та зіграли внічию з аутсайдером групи Азербайджаном (1:1). Такі результати команди прокоментував колишній захисник збірної України Владислав Ващук, повідомляє 24 Канал із посиланням на Трибуну.

Що сказав Ващук про збірну України?

Легенда київського Динамо спробував пояснити причину слабкого виступу нашої національної команди. Він вважає, що підопічним Сергія Реброва не вистачає єдності та командного духу.

"Таке відчуття, що у збірній немає єдиного колективу. Немає командної енергії, тому так і вийшло. Хто лідер на полі? Не знаю. Треба знати, чи вони взагалі спілкуються між собою. Нам потрібно знайти цей футбольний імпульс.

Як він виглядає, як його знайти – тяжко. Це може бути одна людина, а може бути й три. Я не кажу за лідерів – лідер з’являється в той час, коли він готовий. На футбольному полі потрібно мати два-три лідери, щоб виграти гру", – заявив Ващук.

Також фахівець висловився про Сергія Реброва. Він став на захист головного тренера збірної України, відставку якого вимагають чимало фанатів, які в коментарях масово написали про це наставнику після гри з Азербайджаном, через що тому довелося на деякий час закрити коментарі.

Дивіться, в мережі можуть писати що завгодно. Таке життя тренера. Раніше тільки в газетах писали, а зараз кожен може зайти та щось написати,

– сказав Владислав.

Нагадаємо, що раніше збірну України за виступ проти азербайджанців розніс Віктор Леоненко, який назвав гравців "пиріжками ні з чим".

Чим займається наразі Владислав Ващук?