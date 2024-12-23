Ввечері, 21 грудня, російський дрон влучив у будинок, де проживає ексчемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі Віктор Постол. Сталося це перед реваншем Усик – Ф'юрі, повідомляє 24 канал із посиланням на Чемпіон.

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Постол про влучання дроном

Колишній боксер Віктор Постол розповів, що він тільки починав дивитись вечір боксу в Ер-Ріяді. Тоді як в його будинок влетів російський "Шахед", через що довелось змінити плани.

Особисто в мене все добре, я живу на нижньому поверсі, а "Шахед" влетів на 25 поверх. Але пішов до сусідів, щоб дізнатися, чим можу допомогти, тому бокс вже не дивився,

– сказав Постол.

Нагадаємо, що в ніч з 21 на 22 грудня, Олександр Усик одностайним рішенням суддів переміг Тайсона Ф'юрі та захистив звання чемпіона світу у надважкій вазі.

Український боксер також прийняв виклик від Даніеля Дюбуа на майбутній поєдинок. Усик на пресконференції після бою також назвав боксера, якого ніколи не зможе перемогти у своїй кар'єрі.