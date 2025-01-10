"Став надто нестабільним": Миколенко отримав чергову порцію критики після матчу Кубка Англії
У четвер, 9 січня, відбувся матч між Евертоном та Пітерсборо в межах третього кола Кубка Англії сезону-2024/2025. "Іриски" здобули впевнену перемогу з рахунком 2:0.
Віталій Миколенко провів на полі всі 90 хвилин матчу. Англійська преса оцінила виступ українського захисника у кубковому поєдинку, повідомляє 24 канал із посиланням на Liverpool Echo.
Читайте також Екстренер Шахтаря або досвідчений шотландець: стало відомо, хто може очолити Евертон
Миколенка знову критикують
Гра Віталія Миколенка у матчі Кубка Англії проти Пітерсборо викликала бурхливе обговорення. Англійські експерти та аналітики зазначили нестабільність українського захисника "ірисок".
Ненадійно зіграв у першому таймі – помилка Миколенка могла призвести до пропущеного м'яча. Проте зміг зібратися і в одному з епізодів зробив чудовий блок під час удару суперника. В останні тижні став надто нестабільним,
– поділились думки журналісти.
У поточній кампанії Віталій Миколенко зіграв у 19 матчах за Евертон в офіційних турнірах. За цей час український захисник відзначився однією результативною передачею.
Наступний матч "іриски" зіграють проти Астон Вілли в межах 21 го туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2024/2025. Гра запланована на 15 січня.