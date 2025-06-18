На війні проти Росії загинув 26-річний легкоатлет Віталій Римарук

Українська легка атлетика зазнала чергової втрати через війну. Росіяни на фронті вбили молодого спортсмена, який спеціалізувався на метанні диска.

Російські терористи вже четвертий рік ведуть повномасштабну війну проти України. Про чергову сумну новину повідомляє 24 Канал з посиланням на ФЛАУ.

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Смерть легкоатлета

Чимало цивільних, в тому числі і спортсменів, вимушені були піти на фронт та захищати Батьківщину. На жаль, не всі вони повертаються додому зі щитом.

Чергової втрати на війні зазнала українська легка атлетика. Під час боїв за незалежність України загинув Віталій Римарук, який спеціалізувався у метанні диска.

Хлопець помер у віці 26 років. Віталій був чемпіоном України серед молоді та призером змагань юніорського рівня. Ще у 2023 році він тренувався і змагався, але пізніше вступив до лав ЗСУ у спецпідрозділ "Омега".

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У підсумку його життя забрали окупанти. У Римарука залишилася дружина та маленька донька. Федерація легкої атлетики закликає звертати увагу світу на чергові злочини Росії.

Раніше повідомлялось, що росіяни на фронті вбили титулованого спортсмена Суонг Артема Тхеа. Він був майстром спорту України міжнародного класу з ушу.