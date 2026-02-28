Іран зробив гучну заяву щодо бойкоту чемпіонату світу-2026 через військовий напад з боку США
- Іран розглядає можливість бойкоту чемпіонату світу-2026.
- Причиною є спеціальна військова операція США та Ізраїлю.
Вже цього літа на футбольних фанатів чекатиме новий чемпіонат світу-2026. Турнір вперше в історії приймуть одразу три країни – США, Канада та Мексика.
Проте змагання вже пов'язане із кількома скандалами через політичні причини та дії США. Як повідомляє Daily Sports, на чемпіонат світу-2026 може не поїхати одна з команд-учасниць.
Чи гратиме Іран на ЧС-2026?
Президент іранської федерації футболу Мехді Тадж допустив можливий бойкот Мундіалю. Проте керівник поки не виніс остаточне рішення щодо участі.
З огляду на сьогоднішні події та напад з боку США, навряд чи ми можемо з надією дивитися на чемпіонат світу. Але рішення про це повинні приймати керівники спорту країни,
– заявив Тадж.
Раніше вже Данія та Німеччина припускали можливий бойкот чемпіонату світу-2026. Причиною для таких заяв є неоднозначна політика президента США Дональда Трампа та його погрози щодо анексії Гренландії.
Іран же напряму потрапив на Мундіаль, вигравши відбіркову групу з Узбекистаном, ОАЕ, Катаром, Киргизстаном та КНДР. На самому чемпіонаті світу підопічні Аміра Галеноя мають зіграти в одному квартеті із Бельгією, Новою Зеландією та Єгиптом.
Хто може замінити Іран?
За правилами ФІФА, в разі відмови іранців вакантне місце на ЧС має перейти найбільш рейтинговій команді з Азії, яка не потрапла на Мундіаль. Цією країною є Ірак, але його збірна гратиме у міжконтинентальному плей-оф за потрапляння на Мундіаль.
Ймовірно, путівка дістанеться Іраку, якщо він не пройде на чемпіонат світу. Якщо ж азійська команда кваліфікуєтья, то вакантне місце має дістатися збірній ОАЕ. До слова, The Athletic повідомляв, що Мексику могли позбавити права проводити Мундіаль.
Як Україні потрапити на чемпіонат світу-2026?
- Збірна України посіла другу позицію у групі D європейського відбору на ЧС-2026. Україна здобула 10 очок у квартеті з Францією, Ісландією та Азербайджаном.
- Завдяки цьому підопічні Реброва отримали право зіграти у раунді плей-оф. Україні потрібно буде обіграти Швецію, а також Польщу або Албанію. Обидві гри пройдуть у Валенсії. Перший матч пройде 26 березня, тоді як потенційний фінал – 31-го.
- Фінальна частина ЧС-2026 пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Там наша збірна потрапить в групу до Нідерландів, Японії та Тунісу.