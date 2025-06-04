ЗСУ відправили "на концерт до Кобзона" майстра спорту Росії з легкої атлетики

Українська армія продовжує нищити окупантів, які прийшли на нашу землю із війною. Черговим ліквідованим терористом став відомий у Росії спортсмен.

Росіяни продовжують свою воєнну агресію проти України. Вже три роки країна-терорист веде війну проти сусідньої держави, вбиваючи мирне населення та руйнуючи міста, повідомляє 24 Канал. Серед військових Росії є чимало представників спорту, які пішли на війну через свої переконання або невдачі на професійні арені. Одним із таких став майстер спорту з легкої атлетики Ніколай Бєрєзніков, повідомляє Necro Mancer.

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Помер на війні

На щастя, Збройним силам України вдалось ліквідувати російського терориста-спортсмена. Про місце смерті та її більш детальні обставини наразі невідомо.

Ніколай народився у 1991 році в Черепановому, що в Новосибірській області Росії. У 2013 році Бєрєзніков виграв срібні медалі у Росії серед молоді на дистанції 200 метрів.

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Того ж року майбутній окупант здобув "срібло" чемпіонату Росії з естафетного бігу та отримав звання майстру спорту. Раніше повідомлялось, що Сили оборони знищили титулованого російського боксера з Воронежу.