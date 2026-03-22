"Пережив справжній футбольний кошмар": скандальний гравець Динамо може піти з клубу вже влітку
- Форвард Владіслав Бленуце може залишити київське Динамо влітку 2026 року, можливо, на правах оренди.
- Бленуце підписав контракт із агентською компанією Base, але незадоволений її роботою, і після сезону 2025-2026 років не бажає грати в Україні через негативний досвід.
Форвард київського Динамо Владіслав Бленуце скандально перейшов до українського клубу. Вже цього літа він може залишити команду.
За інформацією румунського видання Sport.ro, джерело з оточення 24-річного нападника повідомило, що він точно не залишиться в українському клубі після завершення сезону. Як мінімум він продовжить кар'єру в іншій команді на правах оренди.
Чи покине Бленуце Динамо?
Джерело близьке до футболіста повідомило, що рішення про трансфер обговорюватиме італійський агент Бленуци.
Він покине київське Динамо влітку, стовідсотково! Принаймні в оренді,
– кажуть джерела наближені до футболіста.
Раніше він вже входив у список потенційних новачків Динамо Бухарест і навіть розглядалася його зимова трансферна можливість. Можливо, спроби здійснити перехід повторяться влітку, враховуючи добрі стосунки клубу з київським Динамо.
Справа в тому, що Бленуца не продовжить грати в київському Динамо,
– повідомляє джерело.
Футболіст уклав контракт із всесвітньо відомою агентською компанією Base, однак, за словами джерела, наразі не зовсім задоволений роботою цієї фірми. Від їхніх рішень також залежатиме, як складеться ситуація з Бленуце наприкінці сезону.
Румунське ЗМІ зазначає, що сезон 2025-2026 років став для нього футбольним кошмаром, після якого він більше не захоче мати справу з Україною.
Одне можна сказати напевно: після цього сезону 2025-2026 років Владіслав Бленуце більше ніколи не захоче чути про Україну! Не тому, що він проросійський, як показала його онлайн-активність, а тому, що в Україні він пережив справжній футбольний кошмар,
– пише румунське ЗМІ.
Що відомо про Бленуце в Динамо?
- У 2025 році нападник приєднався до Динамо, підписавши п'ятирічний контракт до літа 2030 року.
- Як інформує Goal, після оголошення про перехід у мережі з'явилися скріншоти старих репостів із проросійським контентом, що викликало критику. Футболіст швидко відреагував, заявивши, що не підтримує Росію, визнає минулі помилки та підтримує Україну.
Дебют Бленуце відбувся 13 вересня 2025 року в матчі проти Оболоні, вийшовши на заміну на 78-й хвилині, гра завершилася 2:2. Клуб розглядав оренду, але деякі трансферні плани заблокував регламент УЄФА щодо виступу за більше ніж три клуби в сезоні.
Перший гол він забив 6 листопада 2025 року у матчі Ліги конференцій УЄФА проти Зриньскі на 83-й хвилині (6:0).
Востаннє виходив на поле 9 листопада, а в 2026 році ще не потрапляв до заявки на офіційні матчі.