Футбол "Пережив справжній футбольний кошмар": скандальний гравець Динамо може піти з клубу вже влітку
22 березня, 22:18
3

Олександра Власова
Основні тези
  • Форвард Владіслав Бленуце може залишити київське Динамо влітку 2026 року, можливо, на правах оренди.
  • Бленуце підписав контракт із агентською компанією Base, але незадоволений її роботою, і після сезону 2025-2026 років не бажає грати в Україні через негативний досвід.

Форвард київського Динамо Владіслав Бленуце скандально перейшов до українського клубу. Вже цього літа він може залишити команду.

За інформацією румунського видання Sport.ro, джерело з оточення 24-річного нападника повідомило, що він точно не залишиться в українському клубі після завершення сезону. Як мінімум він продовжить кар'єру в іншій команді на правах оренди.

Чи покине Бленуце Динамо?

Джерело близьке до футболіста повідомило, що рішення про трансфер обговорюватиме італійський агент Бленуци. 

Він покине київське Динамо влітку, стовідсотково! Принаймні в оренді,
– кажуть джерела наближені до футболіста.

Раніше він вже входив у список потенційних новачків Динамо Бухарест і навіть розглядалася його зимова трансферна можливість. Можливо, спроби здійснити перехід повторяться влітку, враховуючи добрі стосунки клубу з київським Динамо.

Справа в тому, що Бленуца не продовжить грати в київському Динамо,
– повідомляє джерело.

Футболіст уклав контракт із всесвітньо відомою агентською компанією Base, однак, за словами джерела, наразі не зовсім задоволений роботою цієї фірми. Від їхніх рішень також залежатиме, як складеться ситуація з Бленуце наприкінці сезону.

Румунське ЗМІ зазначає, що сезон 2025-2026 років став для нього футбольним кошмаром, після якого він більше не захоче мати справу з Україною.

Одне можна сказати напевно: після цього сезону 2025-2026 років Владіслав Бленуце більше ніколи не захоче чути про Україну! Не тому, що він проросійський, як показала його онлайн-активність, а тому, що в Україні він пережив справжній футбольний кошмар,
– пише румунське ЗМІ.

Що відомо про Бленуце в Динамо?

  • У 2025 році нападник приєднався до Динамо, підписавши п'ятирічний контракт до літа 2030 року.
  • Як інформує Goal, після оголошення про перехід у мережі з'явилися скріншоти старих репостів із проросійським контентом, що викликало критику. Футболіст швидко відреагував, заявивши, що не підтримує Росію, визнає минулі помилки та підтримує Україну.

  • Дебют Бленуце відбувся 13 вересня 2025 року в матчі проти Оболоні, вийшовши на заміну на 78-й хвилині, гра завершилася 2:2. Клуб розглядав оренду, але деякі трансферні плани заблокував регламент УЄФА щодо виступу за більше ніж три клуби в сезоні.

  • Перший гол він забив 6 листопада 2025 року у матчі Ліги конференцій УЄФА проти Зриньскі на 83-й хвилині (6:0). 

  • Востаннє виходив на поле 9 листопада, а в 2026 році ще не потрапляв до заявки на офіційні матчі.