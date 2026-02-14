"Ці персонажі думають про посади": Гераскевич відповів Борзову та Бубці на спробу захистити МОК
- Владислав Гераскевич критикує членів МОК від України, Сергія Бубку і Валерія Борзова, за те, що вони більше турбуються про свої посади, ніж про інтереси української збірної.
- Валерій Борзов звинуватив скелетоніста у небажанні йти на компроміс, виправдовуючи дії МОК щодо дискваліфікації Гераскевича, тоді як його апеляція була відхилена Спортивним арбітражним судом.
Скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував дії членів МОК від України, які жодним чином не відстоювали права нашого спортсмена. Валерій Борзов навіть намагався виправдати жахливу дискваліфікацію українського прапороносця.
Напередодні Гераскевич отримав з рук Президента України Володимира Зеленського Орден Свободи, після чого знову спілкувався з міжнародною пресою, публікують Подробиці у ютубі.
Що Гераскевич сказав про Бубку та Борзова?
Скелетоніста попросили прокоментувати дії двох представників України у Міжнародному олімпійському комітеті – Сергія Бубки та Валерія Борзова. Владислав висловив переконання, що інтереси української збірної і держави загалом їх не цікавлять.
На жаль, їхня позиція на користь МОКу. Чомусь ці персонажі, які мають представляти Україну, більше турбуються про свої посади в цьому комітеті,
– сказав Гераскевич.
Український атлет нагадав, що був тим, хто вимагав відсторонити Сергія Бубку від керівних посад у спорті, адже вважає його негідним участі в МОК через відмову засудити російську агресію та ведення бізнесу з окупантами, на якому колишній легкоатлет був викритий розслідувачами з Bihus.info.
Що сказав Борзов про дискваліфікацію Гераскевича?
На відміну від Бубки, Валерій Борзов принаймні озвучив свою позицію щодо ситуації з Гераскевичем на Олімпіаді-2026 у коментарі "Чемпіону". Перший міністр спорту незалежної України звинуватив скелетоніста у небажанні йти на компроміс.
МОК, безумовно, зважає на те, що існує 135 конфліктів, у яких ведуться військові дії на нашій планеті. За такого стану справ МОК не може ухвалювати якісь вибіркові рішення, бо це протирічить Олімпійській хартії,
– цинічно сказав Борзов.
Як пройшла апеляція Гераскевич на дії МОК?
- Юристи Владислава подали скаргу до Спортивного арбітражного суду, який розглянув справу одразу в Мілані 13 лютого.
- Суддя з Німеччини вирішила, що МОК був правий, відсторонивши атлета від змагань.
- Гераскевич вже залишив Італію, і напередодні його вітали оплесками на українській вечері Мюнхенської конференції з безпеки.