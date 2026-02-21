"Ніякі 800 тисяч доларів не надходили": Гераскевич спростував чутки про гроші після Олімпіади
- Український скелетоніст Владислав Гераскевич спростував чутки про отримання 800 тисяч доларів після Олімпіади, назвавши їх фейком.
- Гераскевич був дискваліфікований з Олімпіади-2026 через "шолом пам'яті" з портретами загиблих українських спортсменів, але планує продовжити кар'єру та працює над підтримкою родин загиблих колег.
Український скелетоніст Владислав Гераскевич спростував чутки про нібито 800 тисяч доларів, які йому мали надійти після Олімпіади. Спортсмен назвав ці повідомлення фейком.
Після своєї дискваліфікації на Олімпіаді-2026 український атлет став однією з найобговорюваніших фігур Ігор – однак не через спортивні досягнення, а через символічний "шолом пам'яті". Натомість виникли інтернет-чутки про величезну суму грошей, які Гераскевич нібито отримав, пише Главком.
Чому виникли чутки про 800 тисяч доларів?
За словами скелетоніста, нещодавно у фейсбуці в нього запитали, чи передасть він 800 тисяч доларів, отриманих після Олімпійських ігор, сім'ям загиблих.
Це все великий міф. Мені не надходили ніякі 800 тисяч доларів. Це якісь шалені кошти,
– відповів Гераскевич.
Він пов'язав ці повідомлення із роботою ботоферм у соцмережах.
Спортсмен також підкреслив, що кошти, які надходять у зв'язку з його діяльністю, спрямовуються до благодійного фонду, а не на його особисті рахунки, і він не може коментувати деталі через правила МОК.
Символіка, дискваліфікація і подальші плани
Під час Олімпійських ігор Гераскевич хотів виступати в особливому "шоломі пам’яті" з портретами українських спортсменів, загиблих унаслідок повномасштабної війни з Росією. Однак Міжнародний олімпійський комітет заборонив такі символи під час змагань.
Через це атлет був дискваліфікований без участі в основних змаганнях, а його апеляція до Спортивного арбітражного суду у Лозанні не змінила рішення.
Попри це Гераскевич не відкидає можливості продовжити кар'єру і планує юридичні кроки, а також працює над проєктами підтримки родин загиблих колег-спортсменів.
Що відомо про Владислава Гераскевича?
- Гераскевич тричі представляв країну на зимових Олімпіадах. Під час Олімпіади-2022 у Пекіні він привернув увагу плакатом проти війни за два тижні до повномасштабного вторгнення Росії.
- На Олімпіаді-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо Владислав був прапороносцем збірної України.
- Скелетоніста не допустили до старту на зимових Олімпійських іграх‑2026 через "шолом пам'яті" – спеціально оформлений шолом із зображеннями загиблих українських спортсменів і тренерів, які стали жертвами російської агресії.