Обраниця Гераскевича: як виглядає кохана скелетоніста

Лідер українського скелетону рідко говорить про особисте життя. Та його обраниця – дівчина з модельною фігурою, яка підкорює мережу.

Владислав Гераскевич рідко ділиться подробицями приватного життя. Втім, інколи у соцмережах спортсмена з'являються фото з коханою, які одразу викликають жвавий інтерес у вболівальників, повідомляє 24 Канал.

Що відомо про дівчину Гераскевича?

У нещодавньому інтерв’ю Марічці Падалко скелетоніст розповів, що його обраницю звати Анна.

Обраниця Гераскевича має ефектну зовнішність та струнку модельну фігуру. Вона не є публічною персоною, рідко з’являється на світських заходах і не прагне медійності, попри популярність свого коханого.



Дівчина Владислава Гераскевича/Фото з інстаграм-сторінки annatsekhanovskaa

Пара надає перевагу спокійному особистому простору. У соцмережах можна побачити лише поодинокі спільні світлини – без гучних заяв і зайвого пафосу. Саме ця стриманість лише підігріває цікавість фанів.

Підтримка чемпіона у важливі моменти

Попри непублічність, кохана підтримує Владислава під час змагань і важливих стартів. Для спортсмена, який представляє Україну на міжнародній арені, така опора має особливе значення.

Владислав Гераскевич став першим українським скелетоністом, який виступив на Олімпійських іграх, і відтоді стабільно залишається обличчям цього виду спорту в Україні.

