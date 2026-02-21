Відомий тревел-блогер представить Україну на Паралімпіаді

Автор тревел-проєкту "Однією Правою" кваліфікувався на Ігри у змаганнях з парасноуборду. Паралімпіада пройде з 6 по 15 березня в Італії.

Український тревел-блогер Владислав Хільченко представить Україну на Паралімпіаді у зимових видах спорту в Італії. Він потрапив до переліку спортсменів, які виступлять у парасноуборді, інформує fis-ski.

Дивіться також Росія та Білорусь зривають Паралімпіаду-2026 – Україна та інші держави масово оголошують бойкот

Як тревел-блогер став паралімпійцем?

33-річний український блогер, автор і ведучий ютуб-проєкту "Однією Правою" пройшов кваліфікацію на Паралімпійські ігри 2026 року.

Він виступатиме у дисципліні парасноуборд в класі SB-UL – категорії для спортсменів із порушенням або ампутацією верхніх кінцівок.

Участь Хільченка в Паралімпіаді має не лише спортивний, а й соціальний та культурний резонанс. Він демонструє приклад активного життя та подолання труднощів, а також привертає увагу до параспортсменів і можливостей людей з інвалідністю.

Шлях від YouTube до Паралімпіади

Владислав Хільченко розпочав свою медійну кар'єру як тревел-блогер, знімаючи відео про подорожі Україною та світом. Його ютуб-канал "Однією Правою" налічує майже 400 000 підписників, а сам Хільченко популяризує активний туризм, показуючи маловідомі маршрути, місцеву культуру й гастрономію.

У 2016 році він втратив руку внаслідок ДТП, але не лише повернувся до спорту, а й перетворив свою історію на джерело натхнення для інших: спорт, подорожі та відеоблогінг стали для нього способом життя.

Скандали перед Паралімпійськими іграми-2026