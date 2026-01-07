Олег Авдиш, менеджер Владислава Лупашко, повідомив, що 39-річний наставник не залишиться без роботи. За його словами, у колишнього головного тренера львівських Карпат є два варіанти продовження кар'єри, передає 24 Канал із посиланням на Tribuna.

Де Лупашко може продовжити кар'єру тренера?

Колишній заступник генерального директора Карпат розповів, що один із клубів, який претендує на чемпіонство та вихід у Лігу чемпіонів, поклав око на українського наставника. Мова про закордонний клуб, але назву цієї команди Авдиш не розкрив.

Також послугами Лупашка цікавиться ще один неназваний іноземний колектив. Із УПЛ колишній коуч "левів" пропозицій немає.

Пропозицій з УПЛ на цей час немає. Є пропозиції з двох закордонних країн. Одна з команд бореться у своїй країні за потрапляння до Ліги чемпіонів, і, власне, за чемпіонство. Зараз не можемо розголошувати ці назви. Я не хотів би додавати піару, тому що Влад цього не потребує. Він зараз активно займається вивченням іноземних мов та готує себе. В нього троє дітей, тому він може спокійно виїжджати,

– сказав представник Лупашка.

Доволі цікаво на відхід Лупашка із Карпат відреагував президент Руха Григорій Козловський. Власник "жовто-чорних" потішився такому рішенню "зелено-білих".

Що відомо про тренерську кар'єру Лупашка?

Лупашко був одним із наймолодших тренерів в історії УПЛ.

На чолі "левів" він провів 50 матчів, у яких його підопічні здобули 19 перемог, 14 разів зіграли внічию та зазнали 17 поразок.

Відзначимо, що Лупашко прийшов до львівського клубу у статусі тренера юнацької команди U-19. Після чого раптово був призначений головним тренером першої команди Карпат. Перед цим він очолював Інгулець.

У минулому сезоні 2024 – 2025 Карпати сенсаційно зупинились за два кроки від єврокубків. Натомість у поточному розіграші УПЛ 2025 – 2026 йдуть лише на 9-му місці, набравши лише 19 балів у 16-ти турах.

Хто очолить Карпати?

Ігор Бурбас у своєму телеграм-каналі повідомляв, що новим головним тренером Карпат має стати Фран Фернандес. Іспанський спеціаліст попрацював із цілою низкою команд, серед яких була Мурсія, Тенеріфе та Алькоркон.

"Його останнім місцем роботи був клуб Мурсія, який він залишив ще в літнє міжсезоння. До цього Фернандес працював в Алькорконі та Тенерифе", – писав інсайдер.

Портал Sport.ua 6 січня 2026 року розповів, що Фернандес вже побував у Львові, де познайомився із власником Карпат та клубною інфраструктурою, але повернеться до Іспанії, де чекатиме команду на тренувальних зборах. За цей час фахівець отримає усі необхідні документи, які дозволять йому розпочати роботу в українському футболі.