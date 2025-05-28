"Маю честь бути корисним своїй країні": легенда Динамо отримав нове військове звання
- Колишній футболіст Динамо Владислав Ващук служить у Національній гвардії України з травня 2023 року
- Напередодні він отримав звання лейтенанта.
Після початку повномасштабного вторгнення чимало українських спортсменів змінили своє професійне екіпірування на мультикам або піксель. Вони долучилися до війська, щоб захистити рідну країну від окупантів.
Одним з таких став колишній футболіст київського Динамо Владислав Ващук. Він з травня 2023 року служить у Національній гвардії України.
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Ващук отримав нове звання
Легендарний ексзахисник "біло-синіх" у своїх соцмережах повідомив, що напередодні був підвищений у військовому званні, інформує 24 Канал. Наказом від 20 травня Владислав Ващук став лейтенантом.
Маю честь бути корисним своїй країні! Слава Україні! Слава Героям!
– написав Ващук.
Ващуку надали нове військове звання: дивіться відео
Зазначимо, що легендарний футболіст долучився до війська у званні солдата. Наразі він є старшим офіцером відділення реабілітації медичного центру Нацгвардії.
До слова. Владислав Ващук під час ігрової кар'єри здобув 17 трофеїв у складі київського Динамо. Також він провів 63 матчі у складі збірної України, зокрема, брав участь у ЧС-2006, де "синьо-жовті" дійшли до чвертьфіналу.
Нагадаємо, що раніше ексфутболіст розповідав про найважчі моменти на війні під час служби.