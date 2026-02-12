Мав зустріч з головою МОК: з'явились нові деталі ганебної дискваліфікації Гераскевича

Міжнародни олімпійський комітет продовжує ганьбити своє ім'я. Всесвітня організація потрапила у скандал із українським спортсменом.

Від рішення МОК постраждав провідний український скелетоніст Владислав Гераскевич. Українця відсторонили від участі на зимових Олімпійських іграх-2026, повідомляє Суспільне Спорт.

До теми Є речі важливіші за медалі, – Гераскевич виставить свій "шолом пам'яті" на аукціон

Чому забанили Гераскевича?

Причиною для такого рішення став "шолом пам'яті", в якому скелетоніст проводив тренування та планував брати участь у заїздах. На ньому були зображені 24 спортсмени, які загинули через війну Росії проти України.

В організації випустили заяву щодо дискваліфікації. МОК наголосив, що рішення було прийнято після відмови Гераскевичем дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів.

Як МОК пояснює дискваліфікацію?

Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) констатувала, що шолом українця не відповідав правилам. Також у МОК наголосили, що Гераскевич мав зустріч з президенткою організації Кірсті Ковентрі.

Сторони намагались досягти консенсусу, але цього не сталось. МОК повідомив, що Гераскевичу було дозволено демонструвати "шолом пам'яті" під час тренувань, а також після змагань у мікст-зоні.

Такж організація дозволила українцю вийти на старт у чорній пов'язці. Комітет не вважає меседж Гераскевича забороненим, але, на їх думку, Владислав "обрав неправильне для цього місце".

Владислав мав стартувати у четвер, 12 лютого, о 10:30 за київським часом. Перед заїздом хлопцю наголосили на необхідності замінити шолом. Проте українець принципово відмовився, за що і був дискваліфікований.

Що відомо про скандал навколо Гераскевича та МОК?