Піде шляхом Шевченка: Мілан готовий віддати 25 мільйонів євро за зірку Динамо та збірної України
Гранд чемпіонату Італії всерйоз зацікавився Володимиром Бражком. Мілан хотів зайнятися трансфером цієї зими, але зіткнувся із проблемою.
Гравці київського Динамо користувались попитом під час зимового трансферного вікна. "Біло-сині" продали Георгія Бущана в Аль-Шабаб, тоді як ще 3-4 гравцями цікавились у Європі.
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На шляху в Серію А
Один із найбільш жаданих футболістів Динамо був Володимир Бражко. Хавбеком цікавились Бенфіка, Борнмут та Вулверхемптон, а останній навіть робив по ньому пропозицію.
Втім кияни відмовились від продажу. Тепер же, як повідомляє 24 Канал з посиланням на Футбол 24, Володимир потрапив до сфери інтересів Мілана.
Італійці не проти були б придбати українця взимку, але у них не залишилось в заявці місць для гравців не з ЄС. "Россонері" мають намір повернутися до питання трансферу Бражка влітку, якщо вдасться звільнити під нього слот.
При цьому італійці готові викласти аж 25 мільйонів євро за 23-річного опорного півзахисника. Його контракт із Динамо спливає у 2028 році, а Transfermarkt оцінює футболіста у 9 мільйонів.
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Кар'єра Володимира Бражка
Нагадаємо, що Володимир є вихованцем Динамо. На дорослому рівні він дебютував у сезоні 2022-2023 в Зорі, яка взяла його в оренду. Після повернення в Київ у 2023-му хавбек одразу став гравцем основи.
У поточному сезоні Бражко відіграв 25 матчів за "біло-синіх", записавши на свій рахунок 4 голи та три асисти. Також півзахисник у 2024-м дебютував за збірну України та став її гравцем основи. В активі Володимира 8 матчів.