30 січня, 14:41
Оновлено - 14:42, 30 січня

Кума Путіна та зрадник України: з ким свого часу породичався Володимир Кличко

Андрій Олійник
Основні тези
  • Володимир Кличко став хрещеним батьком доньки Нестора Шуфрича, якого судять за державну зраду, у 2017 році.
  • Кумою Кличка стала Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, який є кумом Володимира Путіна.

Українські чемпіони завжди є бажаними кумами для політиків та бізнесменів, та й спортсмени охоче родичаються з іншими знаменитостями. Боксер Володимир Кличко свого часу погодився на роль хрещеного для людей, які зараз на боці ворога.

У 2017 році молодший з братів Кличків став кумом колишнього члена забороненої в Україні Партії регіонів. Церемонія відбулася у тоді ще підконтрольній Російській православній церкві Києво-Печерській лаврі, пише ТСН.

Кого та з ким хрестив Володимир Кличко?

Володимир – хрещений батько доньки народного депутата Нестора Шуфрича, якого зараз судять за державну зраду і спробу повалення конституційного ладу. Духовну опіку над Марією Шуфрич він узяв під час обряду, який особисто провів очільник так званої "УПЦ МП" Онуфрій.


Володимир Кличко хрестить доньку Шуфрича / фото із соцмереж

Хрещеною, а відповідно й кумою Кличка стала Оксана Марченко – колишня телеведуча, а також дружина Віктора Медведчука, державного зрадника, відверто проросійського діяча, який у 2022 році був схоплений Службою безпеки України та згодом обміняний на українських захисників з "Азову".

Марченко та Медведчук є кумами російського диктатора Володимира Путіна. Кривавий кремлівський керівник хрестив їхню доньку.  

Що ще відомо про Володимира Кличка?

  • За даними BoxRec, Кличко-молодший провів на профі-ринзі 69 поєдинків, у яких здобув 64 перемоги, 53 з яких – нокаутом.
  • Є світовим рекордсменом за кількістю проведених боїв за пояс чемпіона світу у хевівейті – 23.
  • Володимир – олімпійський чемпіон Ігор в Атланті 1996 року у ваговій категорії понад 91 кілограм.
  • Має чітку проукраїнську позицію, від початку повномасштабної війни постійно публічно засуджує дії Росії.
  • Ще від старту спортивної кар'єри відмовлявся змінювати громадянство, стверджуючи, що не проміняє свій український паспорт на жоден інший.  