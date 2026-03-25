Топ-7 рекордів Володимира Кличка, про які ви могли не знати
- Володимир Кличко утримував чемпіонські титули понад 12 років, встановивши рекорд у важкій вазі, і переміг 23 суперників у титульних боях.
- Кличко став першим чемпіоном важкої ваги з 26 перемогами нокаутом і разом з братом Віталієм встановив рекорд за кількістю проведених боїв серед братів-чемпіонів.
У середу, 25 березня, свій день народження святкує український боксер Володимир Кличко. Йому виповнюється 50 років.
Кличко-молодший має чимало рекордів у своїй кар'єрі та житті. Про його досягнення та рекорди розповідає 24 Канал.
Які рекорди є у Володимира Кличка?
Найтриваліший чемпіонський титул у важкій вазі
Боксер утримував чемпіонські титули протягом понад 12 років (4 382 дні), встановивши абсолютний рекорд у важкій вазі. За цей час він володів поясами IBF, WBA, WBO, IBO, а також титулом за версією журналу The Ring.
Лідер за перемогами в титульних боях
За даними BoxRec, Володимир здобув 25 перемог у титульних боях та переміг 23 суперників у поєдинках за чемпіонський титул, що є найвищими досягненнями в історії суперважкої ваги.
Довготривалий чемпіон IBF
Кличко-молодший тримав титул IBF протягом 9 років, з 2006 до 2015 року.
Найуспішніший захисник титулу WBO
Успішно захищав титул чемпіона світу за версією WBO 16 разів.
Рекорд нокаутів у важкій вазі
У 1999 році Володимир Кличко став першим чемпіоном важкої ваги, який здобув 26 перемог нокаутом, перевершивши попередній рекорд Майка Тайсона.
Один із найстаріших чемпіонів світу у важкій вазі
За даними Вікіпедії, він став чемпіоном світу у віці 39 років і 184 дні, що робить його одним із найстарших боксерів, які завойовували титул у важкій вазі.
Боксерський рекорд братів Кличків
Як пише Guinness world records, Володимир та його брат Віталій Кличко встановили рекорд за найбільшою кількістю проведених боїв серед братів-чемпіонів – 111 поєдинків, у яких здобули 103 перемоги.
Легенда з перспективою рекорду
Після завершення кар'єри в 2017 році Кличко-молодший іноді натякав на можливе повернення, але зосередився на інших проєктах та громадській діяльності. Проте бажання продовжувати спортивну історію не зникло: легендарний боксер роздумує про ринг, щоб побити рекорд Джорджа Формана і стати найстарішим чемпіоном світу у надважкій вазі.
Рекорд Формана, який виграв титул у 45 років, довгий час залишався однією з найвищих "вершин" у боксі, і саме він став орієнтиром для Кличка – повернутися на ринг і переписати історію важкої ваги.
Що відомо про Володимира Кличка?
Кличко-молодший почав займатися боксом ще в підлітковому віці і вже у 17 років став чемпіоном Європи серед юніорів.
Його кар'єра в любительському боксі досягла вершини у 1996 році, коли він виборов золоту медаль на Олімпійських іграх в Атланті у суперважкій вазі та дебютував у професійному ринзі.
Окрім спортивних досягнень, він здобув науковий ступінь кандидата наук у сфері фізичного виховання і спорту й активно займається благодійністю, підтримуючи численні проєкти через Klitschko Foundation.