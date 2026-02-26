"Націоналізм – це жахливо": путініст пропонує всім країнам виступати на Олімпіаді без прапорів
- Російський телеведучий Володимир Познер запропонував, щоб спортсмени змагалися на Олімпіаді без національних прапорів і гімнів, вважаючи, що це зменшить конфлікти.
- На тлі війни Росії проти України, російські спортсмени виступають у нейтральному статусі через міжнародні санкції, а не через "боротьбу з націоналізмом".
Російський телеведучий Володимир Познер виступив із черговою скандальною заявою про Олімпіаду. Він запропонував усім спортсменам змагатися без прапорів і гімнів.
Пропагандист зробив гучну заяву щодо формату проведення Олімпійських ігор. Він розкритикував національні символи у спорті, назвавши націоналізм "жахливим явищем", пише sovsport.
Що пропонує Познер?
За словами пропагандиста, ідеальна модель Олімпіади – це змагання, де спортсмени виступають без прапорів і державних гімнів. Мовляв, спорт має об’єднувати людей, а не підкреслювати їхню національну приналежність.
Він також заявив, що саме націоналізм, на його думку, стає причиною конфліктів, а тому відмова від державної символіки на Іграх нібито допомогла б зменшити напругу.
Втім, такі заяви виглядають особливо цинічно з огляду на те, що Росія вже не перший рік перебуває під санкціями через війну проти України, а її спортсмени допускаються до міжнародних стартів у нейтральному статусі саме через агресію Кремля.
Цинізм на тлі війни
Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало міжнародних федерацій запровадили обмеження для російських спортсменів.
Частина з них виступає без прапора і гімну – але не через "боротьбу з націоналізмом", а через відповідальність держави-агресора.
Міжнародний олімпійський комітет своїми заявами натякає на повернення російських спортсменів до змагань з національною символікою.
Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії
- На цих Іграх росіяни офіційно не були представлені як нація, але індивідуальні нейтральні спортсмени все ж брали участь у деяких дисциплінах.
- У збірній Грузії 75% спортсменів на цій Олімпіаді – росіяни, зокрема фігуристи, які живуть та тренуються у Москві.
- Міжнародний олімпійський комітет натякнув на можливість скасування санкцій проти російських спортсменів.