Російський телеведучий Володимир Познер виступив із черговою скандальною заявою про Олімпіаду. Він запропонував усім спортсменам змагатися без прапорів і гімнів.

Пропагандист зробив гучну заяву щодо формату проведення Олімпійських ігор. Він розкритикував національні символи у спорті, назвавши націоналізм "жахливим явищем", пише sovsport.

Дивіться також "Немає такої національності, як українці": Z-росіянин накинувся на Гераскевича і Марсака

Що пропонує Познер?

За словами пропагандиста, ідеальна модель Олімпіади – це змагання, де спортсмени виступають без прапорів і державних гімнів. Мовляв, спорт має об’єднувати людей, а не підкреслювати їхню національну приналежність.

Він також заявив, що саме націоналізм, на його думку, стає причиною конфліктів, а тому відмова від державної символіки на Іграх нібито допомогла б зменшити напругу.

Втім, такі заяви виглядають особливо цинічно з огляду на те, що Росія вже не перший рік перебуває під санкціями через війну проти України, а її спортсмени допускаються до міжнародних стартів у нейтральному статусі саме через агресію Кремля.

Цинізм на тлі війни

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало міжнародних федерацій запровадили обмеження для російських спортсменів.

Частина з них виступає без прапора і гімну – але не через "боротьбу з націоналізмом", а через відповідальність держави-агресора.

Міжнародний олімпійський комітет своїми заявами натякає на повернення російських спортсменів до змагань з національною символікою.

Росіяни на зимовій Олімпіаді в Італії