Путін нагородив орденом боксера, який програв Усику в Москві та втік з Росії

Російський спорт залишається в частковій ізоляції з початком повномасштабної війни в Україні. Чимало атлетів відсторонені від міжнародних змагань або ж змушенів виступати під нейтральними прапорами.

Санкції були очікувані, адже росіяни перетворили спорт на інструмент пропаганди та війни. Черговим подібним вчинком відзначився російський диктатор Володимир Путін, повідомляє KP.

До теми Все через росіянина: у Лондоні прозвучала сирена повітряної тривоги

Кого нагородив Путін?

Президент країни-терористки виписав нагороди кільком діячам зі світу спорту. Одним з них став чинний чемпіон UFC в найлегшій вазі Петро Ян.

Спортсмен отримав медаль ордену "за заслуги перед відчизною II ступеню" за внесок у розвиток фізичної культури та спорту. Також ця нагорода була виписана і відомому боксеру Мурату Гассієву.

Зазначимо, що спортсмен цього року виїхав з Росії, оселився у Вірменії та отримав її громадянство. Наразі Мурат є володарем регулярного поясу Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) у важкій вазі.

Цей титул він отримав завдяки перемозі над болгарином Кубратом Пулевим у грудні минулого року. У 35-ти поєдинках Гассієв здобув 32 перемоги та зазнав двох поразок згідно з даними Boxrec.

Одна з них сталась у 2018 році, коли росіянин поступився Олександру Усику у фіналі Всесвітньої боксерської суперсерії. Особливо символічно, що Гассієв програв українцю в Москві на очах власних фанатів.

Санкції проти Росії у спорті: що відомо?