Алькарас став рекордним володарем кар'єрного "шолому": хто ще вигравав усі турніри Grand Slam

У Мельбурні підійшов до завершення перший турнір Grand Slam у 2026 році. У суботу визначилась чемпіонка Australian Open, тоді як на неділю був винесений вирішальний матч серед чоловіків.

В битві за трофей зійшлись Карлос Алькарас та Новак Джокович. Серб є найбільш титулованим тенісистом в історії змагань Grand Slam, повідомляє 24 Канал.

Хто вигравав всі турніри Grand Slam?

Проте Алькарас був фаворитом поєдинку і зрештою виграв у Джоковича в чотирьох сетах. Для іспанця це перший трофей в кар'єрі на Australian Open.

Ба більше, перемога в Мельбурні дозволила Карлосу зібрати кар'єрний "шолом". Це список тенісистів, які за свою кар'єру виграли всі чотири турніри Grand Slam. Таких тепер дев'ять.

Всі тенісисти, які зібрали Grand Slam:

ТЕНІСИСТ КРАЇНА Australian Open Ролан Гаррос Вімблдон US Open Фред Перрі Велика Британія 1 1 3 3 Дон Бадж США 1 1 2 2 Род Лейвер Австралія 3 2 4 2 Рой Емерсон Австралія 6 2 2 2 Андре Агассі США 4 1 1 2 Роджер Федерер Швейцарія 6 1 8 5 Рафаель Надаль Іспанія 2 14 2 4 Новак Джокович Сербія 10 3 7 4 Карлос Алькарас Іспанія 1 2 2 2

Який рекорд встановив Алькарас?

До слова, трьом з цих тенісистів вдалось оформити "золотий шолом", додавши до чотирьох трофеїв Grand Slam ще й перемогу на Олімпійських іграх. Таке досягнення підкорилось тільки Андре Агассі, Рафаелю Надалю та Новаку Джоковичу.

Крім того, Алькарас став наймолодшим тенісистом із кар'єрним "шоломом". Іспанцю вдалось виграти останній турнір Grand Slam у віці 22 роки 258 днів.

Раніше наймолодшим власником "шолому" став Дон Бадж, який зібрав всі трофеї у 1935 році у віці 22 років 355 днів. Перемога на Australian Open закріпила Алькараса на першому місці у рейтингу АТР.

Як українці виступили на Australian Open?