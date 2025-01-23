"Розумію краще за всіх": легендарний біатлоніст відреагував на відставку Йоганнеса Бьо
- Французький біатлоніст Мартен Фуркад підтримав рішення Йоганнеса Бьо завершити кар'єру після сезону-2024/2025, розуміючи його мотиви.
- Йоганнес Бьо хоче зосередитися на сімейному житті, і йому залишається 7 особистих перемог, щоб перевершити рекорд Бйорндалена.
- Фуркад вважає, що обидва спортсмени мають схожий досвід і розуміють труднощі такого рішення, яке водночас приносить звільнення.
Французький біатлоніст Мартен Фуркад відреагував на рішення Йоганнеса Бьо завершити кар'єру. Він висловив розуміння норвежцю.
Нещодавно Йоганнес Бьо оголосив про те, що ухвалив рішення про завершення кар'єри наприкінці сезону-2024/2025. Біатлоніст хоче зосередитися на сімейному житті.
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Фуркад про відставку Йоганнеса
Француз відчуває, що краще за всіх розуміє його причини, тому що коли він пішов у 2020 році, то ніхто не очікував. Мартен думає, що причини, які підштовхнули його до цього, загалом такі самі, як і в нього, пише 24 канал з посиланням на L'equipe.
Ми обидва вклали багато сил у свою кар’єру, у нас був схожий досвід. Мені зовсім не сумно. Коли я закінчив, то не розумів сумних реакцій. Для мене це була хороша новина. Так, з його боку є емоції, але це рішення, яке важко ухвалити через характер змін, які воно тягне за собою, проте водночас воно також звільняє його,
– сказав Мартен Фуркад.
Відзначимо, що Йоганнес Бьо близький до побиття абсолютного рекорду Бйорндалена. Щоб перевершити досягнення земляка, йому лишилося 7 особистих перемог.