Очікували не такий результат, – Шовковський підсумував виступи Динамо у Лізі Європи
- Динамо завершило виступи у Лізі Європи з однією перемогою, однією нічиєю та шістьма поразками, не вийшовши до плей-оф.
- Головний тренер Олександр Шовковський зазначив, що команда розраховувала на кращий результат, і підкреслив важливість аналізу кожної гри, незалежно від результату.
- Перемога у матчі проти РФШ мала велике значення для іміджу команди, хоча якість газону була найгіршою, на якому вони грали.
Головний тренер Динамо, Олександр Шовковський, прокоментував виступи команди у Лізі Європи. Наставник підбив підсумки участі киян в єврокубках.
У четвер, 30 січня, Динамо провело свій останній єврокубковий матч цього сезону. В межах 8-го туру Ліги Європи кияни мінімально здолали РФШ.
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Які підсумки підбив Шовковський
Наставник киян зазначив, що перемога – це завжди перемога, однак не на такий результат розраховувала команда, коли починала матчі основного етапу Ліги Європи, пише 24 канал з посиланням на пресслужбу ФК Динамо.
На жаль, склалося так, як склалося. Ми аналізували й будемо аналізувати кожну гру, і роблячи це, ми ніколи не прив'язуємося до результату. Поясню, чому. Тому що результат може позитивно або негативно впливати на аналіз,
– розповів Шовковський.
Він також вважає, що у такому випадку емоції не завжди допомагають правильно і коректно розглядати ті чи інші футбольні аспекти й моменти. Зокрема він висловився щодо матчу з РФШ.
"Сьогоднішня гра з точки зору результату для турнірної таблиці не мала значення. А з точки зору іміджу і збереження обличчя команди мала величезне значення для нас, для Динамо. Тому, безумовно, ми задоволені. Хоча якість газону… це був найжахливіший газон, на якому ми грали", – додав Олександр Шовковський.
Відзначимо, що Динамо завершило виступи у Лізі Європи і не вийшло до плей-оф. Команда за 8 турів здобула одну перемогу, одну нічию та 6 разів програла.